Akdeniz’de 5.8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM İLE İLGİLİ DETAYLAR

Akdeniz’de bu sabah saat 02.17’de 5,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Akdeniz olarak belirlenen sarsıntı Muğla’nın Marmaris ilçesinin 10,43 kilometre uzağında gerçekleşti. Depremin derinliği ise 67,91 kilometre olarak kaydedildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklama ile bölgedeki durumun aktif olarak takip edildiği bildirildi.