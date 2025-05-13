Akdeniz’de 6,0 büyüklüğünde deprem

DEPREM BİLGİLERİ

Akdeniz’de bu sabah saat 01.51’de 6,0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesine göre, bu sarsıntının merkez üssü Akdeniz olarak tespit edildi. Depremin, Muğla’nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıkta meydana geldiği ve yerin 20,41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, depreme dair taramaların sürdüğünü ifade ederek, “Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir.” dedi. Bu açıklama, halkı bilgilendirme amaçlı olarak yapıldı.