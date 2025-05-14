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Akdeniz’de 6,0 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AKDENİZ’DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Akdeniz bölgesinde saat 01.51’de 6,0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü akdeniz olan bu sarsıntının büyüklüğü 6,0 olarak kaydedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE ETKİ ALANI

Muğla’nın Datça ilçesine 155,06 kilometre mesafede gerçekleşen depremin, yerin 20,41 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir.” diyerek tarama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

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