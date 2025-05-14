Akdeniz’de Datça Açıklarında Deprem Yaşandı. 6 Büyüklüğündeki Deprem 20.41 Km Derinlikte. Hisseden İller Arasında Denizli, Antalya Var. Uzmanlardan Ege Deprem Kümesi Uyarısı Geldi. Grit Fayı ile M6 Depremi Oluştu. Daha Büyük Depremler Olabilir Beklentisi Var

AKDENİZ’DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Akdeniz açıklarında, Muğla’nın Datça ilçesi etrafında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin saat 01.51’de meydana geldiği ve yerin 20.41 kilometre derinliğine ulaştığı bildirildi. Datça’nın 155 kilometre uzağında yaşanan bu sarsıntı, Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa gibi çevre illerde de hissedildi. Gece saatlerinde yaşanan bu korkutucu olayın ardından uzmanlardan uyarılar ve açıklamalar geldi.

DEPREM HAREKETLİLİĞİ VE STRES TRANSFERİ

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Grit Fayı M6 depremiyle Uşak Fay Zonunu zorlamaya devam ediyor! Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına itilmesinden kaynaklanan stres Grit Fayı ile M6 depremini oluşturmuş ve Kuzeydoğuya, Uşak Fay Bloğuna ve üzerindeki Ege deprem kümesine stres transferi yapmıştır.” şeklinde değerlendirmede bulundu. Bektaş, sonraki paylaşımında ise, “Ege deprem kümesine dikkat! Son yüzyılda Uşak Fay Bloğu üzerinde 5 adet M6-7 deprem üretimiyle oluşan Ege deprem kümesi Batıda İzmir- Manisa, Doğu’da Afyon-Isparta, Kuzeyde Kütahya, Güneyde Muğla’ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Grit M6 depremi bu olasılığı artırmıştır.” ifadelerine yer verdi.

DAHA BÜYÜK DEPREM OLABİLİR

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bu deprem maalesef en korkutucu, en büyük, en önemli, fay hattı diyelim hadi, aslında bu dalma batma zonu. Güneydeki Girit’ın Rodos’un yakın güneyinden geçen Afrika levhası ile Anadolu levhacığının çarpışma hattı sınırı, dalma batma zonu. Afrika levhası buradan kuzeye doğru Ege’nin altlarına doğru dalıyor, o dalan kısım yukarı doğru yükseliyor ve bunun sonucunda volkanik faaliyetler başlıyor. Burada büyük deprem olursa bu asla sürpriz olmaz, buna şaşırmayız.” dedi. Pampal, bölgedeki sismik aktivitenin etkileri hakkında, “Bu bölgede meydana gelecek depremler 6-7 ile kalmayabilir. Daha büyük, daha yıkıcı olmaları ve ikincil etkileri de hasara neden olabilmektedir.” şeklinde uyarıda bulundu.