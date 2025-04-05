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Akdeniz’de Hortum Görüntülendi HATAY – İskenderun Açıklarında Oluştu

AKDENİZ’DE HORTUM OLUŞTU
Hatay’ın İskenderun ilçesi açıklarında Akdeniz’de meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz bölgesi için hafta sonu yağışlı hava uyarısı yapmıştı.

HORTUM İSKENDERUN KÖRFEZİ’NDE GÖRÜLDÜ
İskenderun Körfezi açıklarında gece saatlerinde oluşan hortum, karaya ulaşmadan deniz üzerinde dağıldı. Bir vatandaş tarafından karadan çekilen görüntülerde, hortumun etkileyici ve ürkütücü görüntüsü dikkat çekti.

METEOROLOJİ UYARILARINI YİNELEDİ
Yetkililer, Doğu Akdeniz’de hava olaylarının etkili olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle denizciler ve sahil kesiminde yaşayanlar için tedbir alınması gereken bir konu olduğu vurgulandı.

HORTUM GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Hortumun görüntüleri sosyal medyada hızla paylaşıldı ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Doğa olaylarının ne kadar güçlü olabileceğini gösteren bu görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA
Meteoroloji uzmanları, “Bu tür hortumlar, deniz üzerinde sıcak ve soğuk hava kütlelerinin ani karşılaşmasıyla oluşuyor. Karaya ulaşmadığı için can ve mal kaybına yol açmıyor ancak dikkatli olunması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

BÖLGEDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz’de yağışlı ve rüzgarlı havanın devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların meteoroloji uyarılarını takip etmeleri ve tedbirli davranmaları öneriliyor.

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