Akdeniz’de Hortum Görüntülendi HATAY – İskenderun’da Denizde Hortum Kaydedildi

AKDENİZ’DE HORTUM OLUŞTU

Hatay’ın İskenderun ilçesi açıklarında Akdeniz’de oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Akdeniz için hafta sonu yağış uyarısı yapmasının ardından bölgede ilginç bir doğa olayı yaşandı.

HORTUM İSKENDERUN KÖRFEZİ’NDE GÖRÜNTÜLENDİ

İskenderun Körfezi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen hortum, karaya ulaşmadan deniz yüzeyinde kayboldu. Olay anını karadan izleyen bir vatandaş, etkileyici görüntüler elde etmeyi başardı. Deniz üzerinde oluşan ve kısa süre içinde dağılan hortum, izleyenleri hayrete düşürdü.

DOĞU AKDENİZ İÇİN METEOROLOJİ UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Akdeniz bölgesi için hafta sonu boyunca yağışlı ve fırtınalı hava koşullarına karşı uyarıda bulunmuştu. “Bölgede yerel olarak kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor” açıklaması yapan yetkililer, denizcileri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

HORTUM GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

İskenderun’da oluşan hortumun görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı. Deniz üzerinde dönen su sütununu gösteren videolar, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Vatandaşlar, bu nadir görülen meteorolojik olay karşısında şaşkınlıklarını ifade etti.