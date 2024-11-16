Akdeniz’de Kıbrıs Açıklarında Deprem Meydana Geldi

AKDENİZ’DEKİ DEPREM

Akdeniz, bir kez daha sarsıldı. Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen bu depremin ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe açıklamalarda bulundu.

KANDİLLİ VE AFAD FARKLI VERİLER PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi, Kıbrıs Adası’nın güneyinde saat 11:49’da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,0, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3,9 olarak belirledi. AFAD, depremin saatini farklı bir şekilde duyurdu ve saatini 11:46 olarak açıkladı. Derinlik ise 5,52 kilometre olarak lisans edildi.