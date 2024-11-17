Akdeniz’de Meydana Gelen Deprem Detayları

DEPREMLE SARSILAN TÜRKİYE

Türkiye, depremlerle ilgili haberlerle gündemden düşmüyor. Son olarak Rize’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akdeniz’deki recent deprem ile ilgili detaylar ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

AKDENİZ’DE MEYDANA GELEN DEPREM

AFAD’dan gelen son dakika bilgisine göre, Akdeniz’de 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ayrıca, AFAD’ın verilerine göre bu depremin saati 07:55 sıralarında gerçekleştiği ve derinliği 4.02 kilometre olarak kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

AFAD, X sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri paylaştı: “Büyüklük: 4.0 (Mw) Yer: Akdeniz Tarih: 2024-11-17 Saat: 10:55:17 TSİ Enlem: 34.38972 N Boylam: 32.35111 E Derinlik: 4.02 km”