Akdeniz’de ULSFO Üretimi Başladı

GEMİ YAKITLARINDA KÜKÜRT SINIRI DÜŞTÜ

Akdeniz’de gemi yakıtlarında kükürt sınırının yüzde 0,10’a düşürüldüğü yeni bir döneme geçilirken, Petrol Ofisi Grubu Kocaeli Derince’deki terminalinde ilk ULSFO (Ultra Düşük Kükürtlü Yakıt) üretimini gerçekleştirdi. İlk ayda 10 bin tondan fazla ULSFO satış hacmine ulaşan şirket, transit siyah ürün pazarının yüzde 20’den fazlasını karşılayarak kayda değer bir başarı elde etti. Türkiye, 1 Mayıs tarihinden itibaren Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen Emisyon Kontrol Alanı (ECA) kapsamına girdi.

PETROL OFİSİ’NDEN YENİ ÜRETİM

Sektörün önde gelen denizcilik yakıtları tedarikçilerinden Petrol Ofisi Grubu, Nisan ayında ECA uyumlu yüzde 0,10 kükürt içerikli ULSFO ile ikmaline başladıktan sonra, ilk ULSFO üretimini yapmış oldu. Yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Derince’deki terminaldeki bu önemli üretimle birlikte firma; motorin, DMA ve VLSFO kapasitesine ek olarak ULSFO üretim ve depolama esnekliğini elde etmiş oldu. İlk ayda 10 bin tondan fazla ULSFO satış hacmine ulaşarak, transit siyah ürün pazarının yüzde 20’den fazlasını karşıladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi Grubu Tedarik Operasyonları Kıdemli Müdürü Sibel Elekdağ Yeşiltepe, “Türkiye’nin Akdeniz bölgesi Emisyon Kontrol Alanı kapsamına dahil edilmesi, düşük kükürtlü yakıtlara yönelik talebi önemli ölçüde artırdı. Biz de bu değişime hızla adapte olarak operasyon güvenliğini önceliklendirip ürün testlerimize başladık. Terminal Operasyonları ve İkmal Müdürlüğü ekiplerimizin hassas çalışmaları neticesinde de Kocaeli Derince’deki tesisimizde ilk ULSFO üretimimizi başarıyla tamamladık. Üretim teknolojimizi ikmal gücümüzle birleştirerek sektörümüzün sürdürülebilir geleceğine giden yolda öncü adımlar atıyor, bu sayede hem yerli hem de transit geçen gemilere kesintisiz ve hızlı ULSFO tedariki sunabiliyoruz. Sürdürülebilir yakıt ekosistemine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.