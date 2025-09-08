Gündem

ŞEHİT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL AKDENİZ FIRTINASI TATBİKATI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, 8-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nın başladığını duyurdu. Bu kapsamda, tatbikattan görüntülerin yer aldığı bir video, Bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

TATBİKATIN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Bakanlığın yaptığı açıklamada, tatbikatın detaylarına ilişkin bilgilerin yer aldığı bilgide “8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında gerçekleştirilen tatbikata kara, deniz ve hava unsurlarımız katılıyor.” ifadelerine yer verildi.

