Akdeniz Foku Tarzan Koyu’nda Görüntülendi

AKDENİZ FOKU TARZAN KOYU’NA GELDİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Tarzan Koyu’nda, nesli tehlike altında olan Akdeniz foku gözlemlendi. Fethiye’deki vatandaşlar, bu nadir deniz canlısını koyda gördüklerinde büyük bir heyecan yaşadı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

O anlar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, fokun bir süre koyda etrafta yüzdüğü ve ardından gözden kaybolduğu dikkat çekti. Bu tür anlar, deniz yaşamına olan duyarlılığı artıran önemli bir fırsat sunuyor.