Akdeniz Meyve Sineği’ne Besin Kaynağı Oluştu

ADANA’DA AŞIRI SICAKLAR NARENCİYE ÜRÜNLERİNİ ETKİLEDİ

Adana’da 95 yılın en sıcak günleri yaşanırken, narenciye ürünlerinin dalında yanması ‘Akdeniz Meyve Sineği’ için yeni bir besin kaynağı oluşturdu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, sineğin mevcut popülasyonunun bulunmadığını ancak bunun artabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Üreticiler, meyvelerin hemen toplanıp gömülmesi gerektiği konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 9 Ağustos’ta Adana’da hava sıcaklığı 47,5 derece olarak kaydedildi ve bu tarih 95 yıl içerisindeki en sıcak gün olarak tarihe geçti.

NARENCİYE ÜRÜNLERİ GÜNEŞ YANIKLARINDAN ETKİLENDİ

Aşırı sıcaklar nedeniyle limon, portakal, mandalina gibi narenciye ürünlerinde güneş yanıkları meydana geldi. Bu durum, ‘Akdeniz Meyve Sineği’ için yeni bir besin kaynağı doğurmuş oldu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, meyvelerin zarar görmemesi için hızlı bir şekilde toplanıp gömülmesi gerektiğine dikkat çekti. Doğan, “Meyve sineğiyle mücadelede en etkili yöntemlerden biri, dalda kalan ve zarar görmüş meyvelerin toplanarak gömülmesidir. Bu uygulama hem kendi bahçemizi hem de çevredeki üreticilerin ürünlerini koruyacaktır” dedi.

SİNEK POPÜLASYONU İÇİN UYARI

Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunun artmasının hem iç piyasa hem de ihracatı olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Doğan, “Dalında yanan ve dökülen meyveler, Akdeniz Meyve Sineği için uygun üreme alanı oluşturuyor. Bu durum, zararlı popülasyonunun artmasına yol açabilir. Bu nedenle yanan meyveler gömülmeli” diye belirtti. Ayrıca, büyük meyvelerin tatlı ve şekerli olması nedeniyle sinek için bir popülasyon kaynağı oluşturduğunu sözlerine ekledi.