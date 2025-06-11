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Akdeniz Meyve Sineği Takibi Devam Ediyor

POPÜLASYON TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata) ile ilgili gözlem çalışmaları sürüyor. Alınan bilgilere göre, Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik ekipleri, zararlı yoğunluğunu kontrol altına almak amacıyla belirlenen bölgelere tuzaklar kuruyor.

TUZAK SAYIMLARI YAPILIYOR

Kurulan bu tuzaklarda düzenli aralıklarla sayımlar gerçekleştiriliyor. Bu sayımlar sayesinde Akdeniz meyve sineğinin popülasyon yoğunluğu belirleniyor ve buna bağlı olarak mücadele zamanlaması planlanıyor. Üreticilerin iş birliği ve dikkatine vurgu yapan yetkililer, sağlıklı ve verimli bir üretim sezonu dileğinde bulundu.

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