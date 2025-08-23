Akdeniz Parkı Yenileniyor, Modern Hale Geliyor

YENİLENME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Mersin’in Akdeniz ilçesinde bulunan Barış Parkı’nda kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Akdeniz Belediyesinin duyurusuna göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Şevket Sümer Mahallesi’nde yer alan parkta çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, parktaki çocuk oyun alanının zeminine kauçuk kaplama uygulaması yapılıyor. Ayrıca, park alanındaki çevre düzenlemeleri de tamamlanacak ve çocukların yanı sıra tüm vatandaşların hizmetine sunulacak modern spor alanları ekleniyor.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, beraberindeki ekiple birlikte çalışmaların yapıldığı alanı yerinde inceledi. Şener, yaptığı açıklamada, vatandaşların çocuklarıyla beraber güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. “Vatandaşların daha konforlu hizmet alabilmesi için yoğun çaba harcıyoruz,” diyen Şener, şunları ekledi: “İhmal edilen bir parkta yenileme çalışmaları başlattık. Bu yaz birçok sokağımız ve parklarımız yenilenmiş olacak. Gelecek dönemde ilçemiz daha yeşil ve düzenli bir hale gelecek. Belediyemiz, çevre temizliği, yol çalışmaları ve parkların yenilenmesi konularında çalışmalarını hızlandırıyor. Artık, belediyemiz vatandaşlarımızın hizmetinde.”