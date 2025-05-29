Akdeniz Turizm Otelciler Birliği (AKTOB) Ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği, Zafer Alkaya. Turizmde İyi Başlangıç Yapılmadı. Rusya, Almanya, İngiltere Ana Pazarlar. Golf Sahası Sayısı Artmalı. 2026’da Antalya Uzay Kongresi’ne Ev Sahipliği

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR TURİZMİ CANLANDIRIYOR

Akdeniz Turizm Otelciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya, Antalya’da gerçekleştirilmiş olan uluslararası NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın ülkeye önemli bir prestij kazandırdığını belirtiyor. Alkaya, “Gerçekten yüz ağartıcı bir organizasyondu” diyerek bu tür etkinliklerin hem bölge hem de ülke turizmi açısından ne denli büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Alkaya, ayrıca Antalya ve Belek bölgesinde yaz ve kongre turizminin güncel durumunu değerlendirdi.

SEKTÖRDE POZİTİF BEKLENTİLER VAR

Bu yılın ilk çeyreğinde turizm açısından başlangıcın pek iyi olmadığını söyleyen Alkaya, nisan ayıyla birlikte sektörün toparlanmaya başladığını ifade etti. Nisan verilerinin olumlu olduğunu belirten Alkaya, mayıs ayının da potansiyeli yüksek şekilde ilerlediğini iletti. Haziran dönemi ile ilgili iç güzelliklerin arttığını belirten Alkaya, “Bu ivmeyle birlikte sezonun iyi bir seyir yakalaması yönünde pozitif beklentilerimiz var” ifadelerini kullandı.

RUSYA, ALMANYA VE İNGİLTERE ÖNE ÇIKIYOR

Alkaya, Antalya’ya gelen turistler arasında Rusya ve Almanya’nın her zaman lider konumda olduğunu söyledi. “Bizim 2 ana pazarımız var. Biri Rusya, diğeri Almanya. Almanya’dan veriler iyi, Avrupa’da bir sıkıntı görünmüyor ama Rusya’da biraz durgunluk var” diyen Alkaya, Rus rublenin durumu ve savaş psikolojisinin Rus turistlerin davranışlarını etkilediğini dile getirdi. Ayrıca, İngiltere’nin üçüncü sırada yer aldığını belirten Alkaya, Ukrayna’nın ise tüm olumsuzluklara rağmen ilk 10’da kaldığını ifade etti.

ANTALYA’NIN TARİHİ ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ

Alkaya, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın yanı sıra Antalya Diplomasi Forumu’nun da önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, “3 bin diplomat, ülke yöneticisi ve ülke başkanının katılımıyla gerçekleşti. Bu organizasyonlar Türk turizmi açısından muazzam etkinliklerdi” dedi. Ayrıca, Antalya’nın 2026 yılında 77. Uluslararası Uzay Kongresi’ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Alkaya, “Bu kongrede ABD’den Sri Lanka’ya kadar uzayla ilgilenen tüm ülkeler burada olacak” şeklinde sözlerine devam etti.

GOLF TURİZMİNİN GELİŞİMİNE GEREKEN ÖNEM VERİLMELİ

Alkaya, golf turizminin Türkiye’de geliştirilmesinin büyük bir önem taşıdığını ifade etti. “Golf çok önemli bir turizm alanı, büyük paralar kazandırıyor. Ama biz bu alandan yeterince gelir elde edemiyoruz” diyen Alkaya, Antalya’da sadece 15 golf sahası bulunurken, İspanya’nın 300 sahası olduğunu belirtti. Alkaya, Türkiye’nin golf turizminde gelir elde edebilmesi için yeni golf sahalarına ihtiyaç duyduğunu belirterek, sadece Belek ile sınırlı kalmadan, Antalya’nın farklı bölgelerinde de geliştirme yapılması gerektiğini savundu.