Akdeniz Üniversitesi “5. Yaz Kampı” sona erdi. Çalıştayda sanatçılar eserler yaptı. Eserler satılarak fidan alınacak

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YAZ SANAT KAMPI SONLANDI

Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen “5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı” tamamlandı. Kemer ilçesinde bulunan Çifteçeşmeler Kamp Alanı’nda “Yeşil vatan, yeşil Antalya” temasıyla orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bu çalıştay yapıldı. Çalıştaya Türkiye, İran, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Balkan ülkelerinden yaklaşık 80 sanatçı katılım sağladı.

Çalıştay süresince sanatçılar; resim, seramik, heykel, sulu boya, ahşap kalıp baskı, keçe ve minyatür gibi çeşitli sanat dallarında eserler üretti. Bu eserler daha sonra satılarak elde edilen gelir, fidan alımı için kullanılacak ve fidanlar dikilecek. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, doğayla iç içe bir ortamda gerçekleşen çalıştayın sanatçılar ve akademisyenlerin bir araya gelerek toplumsal farkındalık oluşturmasına katkı sağladığını belirtti.

Kütahya’da Trafik Kazası Meydana Geldi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir trafik kazasına müdahale eden polis aracına arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı Gençlerbirliği maçında, deplasmanda ilk yarıda 3 gol atarak önemli bir başarı elde etti.

