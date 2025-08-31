Akdeniz Üniversitesi “5. Yaz Sanat Kampı” Sona Erdi

ÇALIŞTAYIN TAMAMLANMASI

Akdeniz Üniversitesince düzenlenen “5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı” sona erdi. Kemer ilçesinde yer alan Çifteçeşmeler Kamp Alanı’nda “Yeşil vatan, yeşil Antalya” sloganıyla orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla çalıştay yapıldı. Çalıştaya akademisyenlerin yanı sıra Türkiye, İran, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Balkan ülkelerinden yaklaşık 80 sanatçı katıldı.

SANATÇILARIN YETENEKLERİ

Sanatçılar, çalıştay süresince resim, seramik, heykel, sulu boya, ahşap kalıp baskı, keçe ve minyatür gibi farklı disiplinlerde eserler üretti. Çalıştayda yapılan eserler, daha sonra satışa çıkarılarak elde edilen gelirle ağaç fidanı alınacak ve dikilecek.

TOPLUMSAL FARKINDALIK YARATMAK

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, doğayla iç içe bir ortamda gerçekleşen çalıştayın sanatçılar ve akademisyenlerin bir araya gelerek toplumsal farkındalık oluşturduğunu kaydediyor.