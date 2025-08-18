Akdeniz Üniversitesi Akciğer Nakli Yaptı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DÜNYA ÇAPINDA SERİ NAKİL YAPAN TEK MERKEZ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, kornea, dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye’nin ilk yüz nakli, kol nakli. Şimdi de akciğer nakli yapabilen Türkiye’de üçüncü kurum olduk.” sözleriyle, üniversitenin öncü rolünü vurguladı. Yapılan açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezinin, Sağlık Bakanlığından aldığı ruhsatla Türkiye’nin akciğer nakli gerçekleştiren üçüncü merkezi olduğu ifade edildi.

ORGAN NAKLİNDE HEYECAN VERİCİ GELİŞMELER

Rektör Özkan, “Organ nakli” denince ilk akla gelen merkez olduklarını belirterek, “Çok mutluyum. Bir organ nakli ekibi üyesi olarak bu haberi aldığım zaman çok heyecanlandım.” ifadesini kullandı. Özkan, üniversitenin 50 yıl önce organ nakli felsefesiyle kurulduğunu hatırlatarak, nakil çeşitliliği ile ilgili olarak “Dünyada bu kadar çeşitli naklin yapıldığı tek merkeziz.” dedi. Akciğer nakli ihtiyacının büyük bir avantaj sunduğuna işaret eden Özkan, hastaları diğer şehirlere göndermek zorunda kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

AKCİĞER NAKLİ VE HASTA TAKİBİ ÇOK ÖNEMLİ

Akciğer naklinde enfeksiyon takibi ve rehabilitasyonun önemine dikkat çeken Özkan, merkezdeki ekibin bu alanlardaki tecrübesine vurgu yaptı. Geçen yıl ince bağırsak nakli için gerekli adımları attıklarını hatırlatan rektör, “Akciğer nakli ile Akdeniz Üniversitesi’nde yapılamayan nakil kalmadı.” dedi. Özkan, ameliyat sonrası hastaların hayatta tutulması ve kaliteli bir yaşam sürmeleri için üniversitenin çok iyi bir çalışma yürüttüğüne belirtti.

KRİTİK KADAVRA NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Organ naklinde en kritik noktanın kadavradan nakil olduğunu belirten Özkan, “Canlıda her organı kullanamıyoruz.” diyerek kadavra kaynaklarının önemini ifade etti. “Maalesef beyin ölümü gerçekleşmiş insanlar, bu bağlamda onların tüm organları kullanılabilir.” ifadeleriyle, organ bağışı konusunda topluma duyarlılık çağrısında bulundu. “Organ verin, can verin.” sözleriyle organ bağışının önemini bir kez daha vurguladı.