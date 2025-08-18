Akdeniz Üniversitesi, Akciğer Nakline Başlıyor

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKCİĞER NAKLİNE BAŞLIYOR

DÜNYADA organ naklinde çeşitlilik açısından öncü olan Akdeniz Üniversitesi (AÜ), akciğer nakli uygulamalarına da başlama aşamasına geldi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye’de organ nakli denildiğinde ilk akla gelen kurumun Akdeniz Üniversitesi olduğunu belirtti. 50 yıllık deneyimlerini paylaşan Prof. Dr. Özkan, “Organ nakli çok ciddi bir iştir. Bir merkezde dün başlanan bir operasyonla bu işin yapılabiliyor olması güven vermez. Biz 50 yıl boyunca o kadar farklı hastayla karşılaştık ki, ortaya çıkan çok ağır komplikasyonlarla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Bu iş, sadece ameliyatla bitmez, takip, bakım, komplikasyon yönetimi ve hasta ile uzun vadeli yol arkadaşlığını gerektirir.” ifadelerini kullandı.

RUHSAT SÜRECİ TAMAMLANMAK ÜZERE

AÜ Rektörü, üniversitede şimdiye kadar yapılamayan akciğer naklinin uzun süredir planlandığını hatırlatarak, “Ancak gerekli teknik altyapı, yoğun bakım olanakları, uzman ekip ve multidisipliner destek tam anlamıyla sağlanmadan bu nakle başlamayı doğru bulmadık. Nihayet altyapımızı tamamladık. Ruhsat sürecimiz bitmek üzere. Türkiye’de bu nakli yapan iki merkez var, biz üçüncü olacağız. Bu, sadece Akdeniz Üniversitesi için değil, Antalya ve tüm bölge için çok önemli. Çünkü daha önce hastalarımızı diğer merkezlere göndermek zorunda kalıyorduk. Bu durum hem maddi hem manevi açıdan yıpratıcıydı. Akciğer nakli sonrası uzun süreli rehabilitasyon, enfeksiyon takibi ve düzenli kontrol gerekiyor. Hastaların aylarca evlerinden, sevdiklerinden uzakta kalması gerekiyordu. Artık bu süreçleri burada, kendi şehirlerinde yaşayabilecekler.” dedi.

ENFEKSİYON RİSKİ VE KALİTE VURGUSU

Akciğer naklinin zorluklarına dikkat çeken Rektör Özkan, “Kalp, böbrek ve karaciğer kapalı organlardır, dışarıyla doğrudan temas etmezler. Ama akciğer, her nefes alışverişinde dış ortamla temas halindedir. Bu da enfeksiyon riskini çok artırır. Akciğer nakli sonrası enfeksiyon yönetimi, yoğun bakım süreci ve rehabilitasyon hayati öneme sahiptir. Bu yüzden bu naklin her yerde yapılmaması gerekir. Bizim için en önemli kriter, çok nakil yapmak değil, en kaliteli şekilde yapmaktır. Bir hastayı nakilden sonra uzun yıllar sağlıklı yaşatabiliyorsanız bu gerçek başarıdır.” açıklamasında bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE GELECEK HEDEFLERİ

Prof. Dr. Özkan, bilim üretme hedeflerini şöyle duyurdu: “Organ nakli, bilim yapmak için muhteşem bir alan. Hala bilinmeyen çok konu var. İmmünoloji ve uzun vadeli yaşam kalitesi gibi konularda araştırma alanı çok geniş. Benim immünoloji alanında doktoram var, bu yüzden bu çalışmaları yakından takip ediyorum ve bizzat işin içinde yer alıyorum. Amacımız sadece hizmet vermek değil, bilim üretmek, dünyaya yeni bilgiler kazandırmak. Yakın zamanda yeni nakillerin bilimsel yönlerini de konuşacağımız çalışmalara imza atacağız.”

BİRÇEŞİT NAKİL VE BAŞARILI ÖRNEKLER

Akdeniz Üniversitesi, kornea, böbrek, kalp, pankreas ve karaciğer nakillerinin yanı sıra canlı vericili nakillerde ön plana çıkıyor. 50 yıllık deneyimi ile ‘ilklerin merkezi’ unvanını sürdüren üniversite, yüksek başarı oranları ile dikkat çekiyor. Akdeniz Üniversitesi, dünyada ve Türkiye’de ilk kez gerçekleşen nakiller ile de tanınıyor. Örneğin, Milas’ta beyin ölümü gerçekleşen Fatih Demirel’in (23) iki kolu, 25 Eylül 2010 tarihinde yapılan 7 saatlik bir ameliyat ile Cihan Topal’a başarıyla nakledildi ve bu işlem Türkiye’nin ilk çift kol nakli olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, 8 Ağustos 2011’de gerçekleştirilen dünyanın başarılı ilk kadavradan rahim nakli, Derya Sert’e hayat verdi. Derya Sert, 4 Haziran 2020’de erkek çocuğu dünyaya getirerek tıp tarihinde önemli bir yer edindi. 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleşen Türkiye’nin ilk yüz nakli ameliyatı ise Uğur Acar’ın yaşamını değiştirdi. Akdeniz Üniversitesi bu başarılarının ardından toplamda 4 adet yüz nakli daha gerçekleştirdi.