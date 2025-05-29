Akdeniz Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

DÖRDÜNCÜ DÖNEM MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Akdeniz Üniversitesi 60 Artı Tazelenme Üniversitesi’nde dördüncü dönem mezuniyet töreni gerçekleşti. Üniversiteden gelen bilgilere göre, sorumluluk projesi olan Akdeniz Üniversitesi 60 Artı Tazelenme Üniversitesi’nden 107 lisans öğrencisi mezun oldu. İlk kez 101 yüksek lisans öğrencisi de bu sene mezuniyet sevincini yaşayarak eğitim hayatlarını tamamladı. Tören, Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlendi ve Tazelenme Üniversitesinin Japonca dersi alan öğrencilerinin oluşturduğu koronun sunduğu Japon ezgileriyle bir müzik dinletisiyle başladı.

MEZUNLAR GELECEK KUŞAKLARA ÖRNEK OLACAK

Konuşma yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, mezunların sergilediği örnek tavırların gelecekteki kuşakların hayatlarında önemli izler bırakacağına dikkat çekti. Öğrencilerin talebi doğrultusunda oluşturulan yüksek lisans programının sağlık ve dijital okuryazarlık gibi uygulamalı eğitimlerle güçlendirildiğini vurgulayan Özkan, “Teorik bilginin yanında pratik uygulamaların saha stajlarına kadar öğrencilerimiz eğitimin gerçek anlamda hayatla buluştuğunu gösterdiler. Tüm bu emekler, gelecekte daha dinamik, verimli ve sağlıklı yaş almanın adımlarıdır,” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

DEVLET POLİTİKASI OLARAK BENİMSENMELİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Akdeniz Üniversitesi’nden doğan ve Türkiye’de 25 üniversiteye yayılan Tazelenme Üniversitesinin devlet politikası haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Üniversite ile yapılan protokol ile Türkiye’de bir ilke imza atacaklarını belirten Sökmen, “Rektör hocama, madde kullanan çocuklarımızın olduğunu arz ettim. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile bir protokol yaptık. Protokolü imzaladık, ancak henüz sahada çalışmalara başlayamadık. O da çok güzel olacak,” dedi.

YENİ GİRİŞİMLERE İHTİYAÇ VAR

Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan, Tazelenme Üniversitesinin önemli örneklerden biri olduğunu ancak bu tür girişimlere yenilerinin eklenmesinin gerekli olduğunu belirtti. Tufan, mevcut projelerin daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.