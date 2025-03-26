Akdeniz Üniversitesi’nde Yangın: Hastalar Tahliye Edildi

ANTALYA’DA YANGIN OLAYI

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle meydana gelen yoğun duman, acil servis ve polikliniklerde bulunan hastaların tahliye edilmesine sebep oldu. Olay, saat 12.00 sularında henüz tespit edilemeyen bir sebepten kaynaklandı.

DUMANLA MÜCADELE VE HASTALARIN TAHLİYESİ

Acil Servis’in birinci katında bulunan depoda dumanı fark eden hastane personeli, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yoğun duman sebebiyle acil servis ve B Blok’ta yer alan hastalar, hastane çalışanları ve gönüllü vatandaşların yardımıyla sedye, tekerlekli sandalye ve çarşaflar aracılığıyla tahliye edildi. Yangın ve duman nedeniyle yaşanan panik ortamı, hızlı bir müdahaleyle kontrol altına alındı.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DUMANIN TAHLIYESİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızla söndürmeyi başardı. Ancak duman tahliyesinin devam ettiği bilgisi verildi. Dumanın tahliyesi için yangının meydana geldiği alanın çevresindeki duvarlar ve pencereler iş makinesi kullanılarak yıkıldı. Yangın nedeniyle acil durumlarda tahliye edilen bazı hastalar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.