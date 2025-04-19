Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, Topal’ı makamında ağırladı

REKTÖR PROF. DR. ÖZKAN, CİHAN TOPAL İLE BİR ARAYA GELDİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 15 yıl önce Türkiye’de gerçekleştirdikleri ilk çift kol nakli uygulamasının kahramanı Cihan Topal ile bir araya geldi. Özkan, Topal’ı makamında kabul ederek, onunla bir süre sohbet etti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirdikleri bu önemli işlemin ardından Topal’ı misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Özkan, “Yıllar önce sadece bir ameliyat değil bir umut inşa etmiştik. Bugün o umutla çocuklarının elini tutuyor, sevdiklerine sarılıyor. 15 yıl ve her anı, hayatla yeniden bağ kurmanın kanıtı.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ORGAN BAĞIŞI ÜZERİNE VURGULAR

Prof. Dr. Özkan, organ bağışının önemine dikkat çekerek, “Lütfen organ bağışı konusunda duyarlı olalım. Her bağış, yeni bir hikayenin başlangıcıdır.” diyerek tüm topluma bir çağrıda bulundu. Özkan, organ bağışının hayat kurtaracağına ve insanlara yeni bir umut sağlayacağına inandığını dile getirdi.