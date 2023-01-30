Akdeniz’de korkutan deprem

Akdeniz açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de saat 19.12’de 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 18,35 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, Hatay’da da hissedildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne konu ile ilgili ihbar gelmemiştir. Depremle ilgili can ve mal kaybı yaşanmamıştır” açıklamasında bulundu.