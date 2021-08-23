Akdeniz’deki dev fay hattında deprem

Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama geldi.

4.3 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Yunanistan’ın Girit Adası’na 104 kilometre mesafede. Deprem, Akdeniz’den geçen dev fay hattının üzerinde meydana geldi. USGS, sarsıntının büyüklüğünü 4.7 olarak verdi.

Akdeniz’de bugün saat 10.19’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin merkez üssü, Yunanistan’ın Girit Adası’na 104 kilometre mesafede bulunuyor. Sarsıntı, yerin 40 kilometre altında gerçekleşti.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

Girit Adası’nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattı sıklıkla depremlerin meydana geldiği bir fay. Fay hattı Kızıl Deniz’den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay’dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos’un yakınlarından geçip İyon Deniz’i açıklarına kadar devam ediyor.