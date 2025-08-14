Akenerji, 592 Milyon TL FAVÖK Duyurdu

Akenerji, yılın ilk altı ayında 592 milyon TL FAVÖK elde ettiğini duyurdu. Türkiye’nin önemli sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ’in eşit paylı ortaklığı olan Akenerji, elektrik piyasasındaki fiyat baskısının sürdüğü bu dönemde santrallerini en yüksek verimlilikle çalıştırarak maliyet optimizasyonu yaptı ve nakit oluşturma kapasitesini korudu. Şirket, 9,6 milyar TL satış geliri ve 592 milyon TL FAVÖK açıkladı. Ancak yılın ilk yarısında net zararı 537 milyon TL olarak gerçekleşti.

Zorlu Piyasalara Rağmen İstikrar Sağlıyoruz

Akenerji CFO’su Özge Özen Aksoy, “Elektrik piyasasında uzun süredir devam eden fiyat baskısı, kar marjlarını daraltıyor. Bununla beraber geçtiğimiz yıla kıyasla daha kurak bir kış ve ilkbahar yaşadık. Bu da hidroelektrik santrallerinin üretimini sınırladı. Enerji sektöründeki tüm şirketleri etkileyen bu zorlu koşullara rağmen kaynak bakımından çeşitlendirilmiş üretim portföyümüzü optimum verimlilikte kullanarak nakit akışımızı ve finansal sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan FAVÖK’ümüzü istikrarlı bir seviyede tutmaya devam ediyoruz” şeklinde belirtti.

Üretimi Artırmayı Başardık

Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım, elektrik piyasasındaki tavan fiyat uygulamasının kârlılık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. “Geçtiğimiz Nisan ayında doğal gaz tarifelerine yapılan yüzde 25 oranındaki zamma rağmen, tavan fiyatın yalnızca yüzde 13,3 artırılarak 3.400 TL/MWh seviyesine getirilmesi doğal gaz santrallerinin kârlılığı üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Ancak kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 75’ini oluşturan Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’mizi, portföyümüzdeki yedi hidroelektrik santrali ve bir rüzgar santrali ile birlikte maksimum verimlilikte çalıştırarak yılın ilk ayında toplam elektrik üretimimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artırdık. Böylece nakit akışımızı sürdürülebilir bir seviyede tutmayı başardık ve FAVÖK oluşturduk. Yılın ikinci yarısında da verimliliği ön planda tutarak ülke ekonomisi için değer oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.