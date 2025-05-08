Akenerji finansal başarılar sağladı

Akenerji, üretim çeşitliliği ve operasyonel verimliliği sayesinde 2025’in ilk çeyreğinde istikrarlı bir nakit akışı elde ederek 434 milyon TL FAVÖK ve 108 milyon TL net kar bildirdi. Türkiye’nin önemli sanayi gruplarından Akkök Holding ile Çek enerji şirketi CEZ’in ortaklık yaptığı Akenerji, enerji sektöründe kar marjlarının daraldığı bu dönemde 5 milyar TL satış geliri, 434 milyon TL FAVÖK ve 108 milyon TL net kar sundu.

FINANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE OPERASYONEL VERİMLİLİK

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Akenerji CFO’su Özge Özen Aksoy, “Özellikle doğal gaz santrallerinin karşılaştığı fiyat baskısı geçen yıl olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Ayrıca, geçtiğimiz yıla göre daha kurak bir kış geçirdik. Bu durum hidroelektrik santrallerinin verimliliğini olumsuz etkiledi. Kar marjlarını daraltan tüm bu gelişmelere rağmen, kaynak ve coğrafi çeşitlilik sunan üretim portföyümüzü optimum verimlikte kullanarak nakit akışımızı istikrarlı bir seviyede tuttuk. Gelecek dönemde finansal sürdürülebilirliği öncelik haline getirerek etkin maliyet yönetimi ve operasyonel verimliliğe odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.

BAZ YÜK SANTRALLERİNİN ÖNEMİ

Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım, değişken piyasa koşullarına uyum sağlamanın önemine vurgu yaparak, “Enerji piyasasında geçtiğimiz yıl yoğun bir şekilde yaşanan fiyat baskısı bu yılın ilk çeyreğinde de sürdü. Elektrik piyasasında uzun süredir uygulanan tavan fiyat, baz yük santrali işlevi gören doğal gaz santrallerini olumsuz etkiliyor. 5 Nisan’da elektrik santrallerine satılan doğal gazın fiyatı yüzde 25 artırılırken, elektriğin satış fiyatına uygulanan tavan fiyat ise yalnızca yüzde 13 yükseldi. Bu durum halihazırda dar bir kar marjı ile çalışan doğal gaz santrallerinin karlılığı üzerindeki baskıyı artırırken, diğer kaynaklarla çalışan santraller için rekabet avantajı sağlıyor. Ülkemizin toplam elektrik üretimi içinde yenilenebilir kaynakların payının hızla artması, baz yük santrali işlevini gören doğal gaz santrallerinin önemini arttırıyor. Bu santrallerin çalışmaya devam etmesi, ülkemizin arz güvenliği açısından oldukça kritik” dedi. Baz yük santrallerinin, İspanya ve Portekiz’de yakın zamanda yaşanan frekans dalgalanmaları nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerini engelleyebildiği ifade edildi.