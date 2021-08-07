Akeşener: Aslında bütün bakanlar Erdoğan’dır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifasına değindi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bartın’da esnaf ziyaretleri yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, yangınlar söndürüldükten sonra konuşacak çok şeyin olduğunu belirterek “Herkesin ciğeri yanıyor. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olmamız gerektiğini en başta söyledim” dedi.

Akşener, Milli Eğitim Bakanlığı’na Mahmut Özer’in atanmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanları beceriksizliği ile tanıyoruz. Mesela Tarım Bakanı’nı çok iyi biliyoruz. Ama çok bakanın ismini bilmiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir kişinin kararıyla yapılan iştir. Ziya Bey’in geçmişi çok iyi bir eğitimcidir. Atandığı zaman kendisinin özgeçmişini bildiğim için güzel beyanlarda bulunmuştum. Ama kendi ekspertizine uygun hiçbir kararı alamadı. Bugün aslında bütün bakanlar Sayın Erdoğan’dır. Yeni atanan arkadaşa sadece başarılar dilerim.”

Akşener, kendisine “Sen Ankara’da Kılıçdaroğlu’nun koluna giriyorsun” diye seslenen kişiye, “Sen benden helallik almadan ölemezsin. Bak siyaset ayrı, oy verme, ‘Senin siyasetini hiç beğenmiyorum’ de bana hakkın, hiçbir şey diyemem. Size hakkımı helal etmiyorum. ‘Kol kola’, çok günah, ne ayıp şey, ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu’nun, bundan sonra görüşeceğiz” karşılığını verdi.