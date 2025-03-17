Akgüloğlu, Erzurum Kızılay Başkanlığına Aday

KONGRE HAZIRLIKLARI

Türk Kızılayı Erzurum Şubesi, 20 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek kongre için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kongrede başkanlık için aday olan isimlerden biri, Erzurum’un tanınmış simalarından Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Orhan Akgüloğlu. Daha önce Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı görevini yürüten Akgüloğlu, 15 Temmuz öncesi ve sonrasında kamusal görevlerde bulunmuş olup, şu an Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Erzurum İzleme Kurulu Başkanlığı ve İdari Gözlem Kurulu üyeliğini sürdürüyor. Akgüloğlu, aynı zamanda Kızılay Erzurum Şube Başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyor.

PROJELERİ VE VİZYONU

Radyo Ritm’de yayınlanan Sesli Gazete programına katılan Akgüloğlu, projelerini ve geleceğe dair vizyonunu paylaştı. Programda, önceki Kızılay Şube Başkanlığı görevinde bulunan merhum Mitat Turgutcan’ı rahmetle anan Akgüloğlu, başkanlık görevini devralması durumunda hayata geçireceği projeleri anlattı. Öne çıkan projeleri arasında yaşlılara yönelik konuk evi, Kızılay’a ait bir sağlık polikliniği, gönüllü bağışçıların daha aktif hale getirilmesi ve Erzurum Kızılay Şubesi’nin Türkiye genelinde örnek bir şube haline getirilmesi bulunuyor. Bu projeler sayesinde Erzurum’da Kızılay’ın daha etkili bir şekilde faaliyet göstermesi hedefleniyor.

KATILIM ÇAĞRISI

Akgüloğlu, Erzurum halkının desteği ile Kızılay’ın bölgedeki faaliyetlerini daha ileri taşımayı arzu ettiklerini ifade ederek, tüm Erzurum halkını bu önemli kongreye davet etti. 20 Mart 2025 tarihinde İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek bu kongrenin büyük bir katılımla yapılması bekleniyor.