Akgün, İddiaları Kesinlikle Reddetti

İBB OPERASYONU VE HASAN AKGÜN’ÜN AÇIKLAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dahilinde 31 Mayıs’ta gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda rüşvet almak ve vermekle birlikte irtikap ve nüfuz kullanma suçlaması nedeniyle gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün emniyetteki ifadesi gün yüzüne çıktı. Akgün, evinde yapılan aramada bulunan 58 bin 200 Euro, 79 bin 160 dolar ve 5 adet bir kiloluk gümüş külçenin oğluna ait olduğunu belirtti. Akgün, “Oğlum Gökhan Emre Akgün, evimin üst katında oturur. Ake Yapı üzerinden ticari faaliyetlerini sürdürür, maddi durumu iyidir.” şeklinde konuştu.

ŞİKAYETÇİ İFADELERİ VE YANITLAR

Şikayetçi Metin Gül’ün ifadesine yönelik soruları yanıtlayan Akgün, Gül ve ailesini tanıdığını ifade ederek, “Uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren tanınmış bir ailedir. Kendisiyle herhangi bir ticaretim veya husumetim olmamıştır.” dedi. Flamingo Sitesi hakkında bilgi isteyen emniyet yetkililerine, Akgün projeye ilişkin süreci hatırlamadığını belirtirken, şikayetlerin CİMER üzerinden ulaştığını ve bunu teknik başkan yardımcısına aktardığını söyledi. Akgün, “İmar Teknik Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’a sordum. Sak, zemin etüt raporuna göre zeminin sağlam olduğunu, fore kazık şartı bulunmadığını ifade etti. Bu raporlar bağımsız uzmanlar ya da üniversitelerce hazırlanır. Ruhsat süreci bu rapora göre yürür.” şeklinde ekledi.

İDDİALARA CEVAP VE PROJE DETAYLARI

Metin Gül’ün “projeyi devralan Demir İnşaat tarafından Başkan Akgün’e veya yakın çevresine 25 daire devredildi” yönündeki iddiasını kesin bir dille yalanlayan Akgün, Demir İnşaat’ın yetkilisi Hamit Demir’i tanıdığını belirtti. Akgün, “Flamingo Sitesi’ni arsa sahibinden alıp ruhsat süreçlerini tamamladıktan sonra, kendi talepleri doğrultusunda projeyi Metin Gül’e devretmiştir. Kendisi bu devri 4 milyon TL ve 20 kusür daire karşılığında yaptığını söylemiştir. Benim ya da yakınımın bu projede herhangi bir menfaati yoktur.” diyerek tepkisini gösterdi.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ VE YENİ PROJELER

2004 yılında Gürpınar – Avrupa Caddesi’nde yapılan imar planı değişikliğine de açıklık getiren Akgün, “Bu bölgedeki emsali 2.5’a çıkardık. Hiçbir kişi ya da kurum bu değişiklik için başvuruda bulunmamıştı.” dedi. Ayrıca, AVM inşaatı ile ilgili iddialara yanıt veren Akgün, “Ne şahsım ne de yakınlarım herhangi bir daire devri veya maddi menfaat sağlamadı.” ifadesini kullandı. Akgün, Pelican Hill ve Pelican Hill Rezidans projelerinin yasal çerçevede yürütüldüğünü, şahsı veya yakınlarını kapsayan herhangi bir menfaat durumunun söz konusu olmadığını belirtti.

BAĞIŞ İDDİALARI VE SPONSORLUK AÇIKLAMASI

Büyükçekmece Belediyesi’ne bağlı basketbol kulübüne yönelik 1 milyon 572 bin TL’lik bağışın detayları da gündeme geldi. Murat Öztiryaki hakkında Akgün, “Kendisini tanımıyorum, neden para gönderdiğini bilmiyorum. Talebim olmadı.” dedi. Kemal Şahin’in basketbol takımına yaptığı destek hakkında ise Akgün, “Kemal Şahin bölgede arazi sahibi ve deprem sonrası villa yapmaya karar verdi.” diyerek, Şahin’in yasal bir sponsor olduğunu vurguladı. Şüpheli Vahit Karaarslan’ın, belediye basketbol takımı için 35 milyon TL talebine dair bilgisi olmadığını belirten Akgün, bu tür iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

DAİRE HAKKINDA VE İFADALAR

Mustafa Keleş’in, Akgün adına daire talep edildiği yönündeki ifadesine karşı Akgün, Florya’daki dairenin 2004 yılında ailece alındığını, parasının da yine aile tarafından ödendiğini açıkladı. Ayrıca, Akgün’ün oğlu ve damadının işlerine karışmadığını belirterek, “Bana sorsalardılar, iş istemeyin derdim.” dedi. Mert Boysanoğlu’nun kreşlere bağış talebi hakkında görüş belirten Akgün, bu konuda herhangi bir talebinin olmadığını sözlerine ekledi.

İMAR İZNİ İDDİALARI VE BELEDİYE YETKİLERİ

Vivenka Mimarlık şirketi ile ilgili gelen iddialara da yanıt veren Akgün, bu firmayı tanımadığını ve yaptığı başvurular hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti. Akgün, oğlu Gökhan Akgün’ün belediyede hiçbir yetkisi olmadığını vurgularken, “Kendisinden hiçbir talepte bulunmadım.” dedi. Ömer Kazancı hakkında da konuşan Akgün, Kazancı’nın belediyedeki usulsüz taleplerinin olmadığını ve böyle bir durumun kendisine ulaşması halinde derhal görevden alacağını ifade etti. Mansur Aslan’ın söz konusu para iddialarını reddeden Akgün, bu suçlamaları ilk defa duyduğunu ve böyle bir talep gelmesi halinde gereğini yapacağını belirtti.