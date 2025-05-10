Akhisar Bisikletçileri, MTB CUP’da Başarı Sağladı

BAŞARILARLA DOPDOLU BİR YARIŞMA

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, 9-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Haluk Günözgen Ankara MTB CUP yarışmasında, Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri önemli bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde yarışan Akhisar ekibi, podiumda yer alarak ilçe halkını gururlandırdı. U13 Kadınlar kategorisinde mücadele eden Hilal Kaymaz, sergilediği performansla ikincilik elde etti. U11 Kadınlar kategorisinde ise Hiranur Güçlü birinci, Melisa Ateş üçüncü olarak podyuma adını yazdırmayı başardı.

SARIYER SPOR ALTYAPISI VE İLERİYİ GÖSTERİYOR

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve aynı zamanda Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı olan Hasan Hüseyin Oktay, sporcuların elde ettiği derecelerin ilçedeki spor altyapısının gelişimini ve doğru yolda olduklarını gösterdiğini vurguladı. Oktay, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, “Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu başarılar, ilçemizdeki çocuk ve gençlerin spora olan ilgisini artırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kulübün elde ettiği başarıda katkısı olan sponsorlardan Alper Alhatoğlu’nun daima sporcuların yanında yer aldığını ifade eden Oktay, “Sporun sürdürülebilir olması için maddi ve manevi destek çok önemli. Sayın Alhatoğlu’nun desteği bizim için kıymetli” dedi. Bu destekler, sporcuların gelişimini ve başarılarını daha ileri taşımayı amaçlıyor.