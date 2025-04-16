Akhisar’da Bisiklet Turu Gerçekleştirildi

BİSİKLET TURU YOĞUN İLGİYLE GERÇEKLEŞTİ

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Kalp Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bisiklet turu oldukça yoğun bir katılımla yapıldı. Türk Kalp Vakfı’nın 50. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 37. geleneksel bisiklet turu, Akhisar’da büyük bir ilgi gördü. Akhisar’daki bisiklet sporcularının ülke genelinde elde ettiği başarılar, bisiklet turuna olan ilgiyi artırdı.

KATILIM BİZİ MEMNUN ETTİ

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Ülkemizde her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında Kalp Haftası kutlanmaktadır. Türk Kalp Vakfı geleneksel olarak eş zamanlı tüm illerde bisiklet etkinliği düzenlemektedir. Bu sebeple İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte bisiklet halk turu etkinliği gerçekleştirdik. Katılımın yoğun olması bizleri memnun etti. Bisiklet turuna katılan ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim.” şeklinde ifade etti.