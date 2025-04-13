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Akhisar’da Dron Destekli Trafik Denetimi

TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından dron destekli bir trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu uygulama sırasında 18 araç ve sürücüsüne idari para cezası verildi.

DENETİM DETAYLARI

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Akhisar Dingiller yolunda dron ile desteklenen asayiş ve trafik timleri ile ortak bir trafik uygulaması düzenledi. Yapılan denetim sonucunda Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplamda 18 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. Ayrıca, 5 araç trafikten men edildi. Denetim sırasında 1 sürücünün sürücü belgesinin geçici olarak 2 ay süreyle geri alındığı bildirildi.

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