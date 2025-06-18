Akhisar’da Kaza, Çocuk Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL MENFEZE SAVRULDU

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir otomobil menfeze savruldu. Bu kaza sonucunda 12 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, Akhisar-Sındırgı Karayolu üzerindeki Başlamış Mahallesi Dikmendağı mevkiinde saat 16.40 sıralarında gerçekleşti.

KAZA ANI VE YARALILAR

Alınan bilgilere göre, Sındırgı yönünden Akhisar’a doğru seyir eden E.V. yönetimindeki 35 NEN 35 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan menfeze düştü. Tek taraflı gerçekleşen bu kazada, sürücü anne E.V. ve yolcu olarak bulunan baba M.A.V. yaralanırken, araçta bulunan 12 yaşındaki kızları Şimal V. ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.