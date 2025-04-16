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Akhisar’da Kenevir ve Tabanca Bulundu

JANDARMA EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, jandarma ekipleri, bir şahsın ikametinde ve arazisinde yasadışı kenevir yetiştirdiği ve kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. H.Ö. (E/69) isimli şahıs, 2 ruhsatsız tabanca ile suçüstü yakalandı.

ARANAN MALZEMELER BULUNDU

Mecidiye Mahallesinde yapılan aramada; “20 kök kenevir, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet dedektör, define aramak için kullanılan 2 adet bakır çubuk” ele geçirildi. Alınan adli arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen bu operasyon sonrasında, Akhisar Cumhuriyet Savcısının talimatları gereği H.Ö. gözaltına alındı ve hakkında adli tahkikata başlandı.

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