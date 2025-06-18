Akhisar’da Ormanlık Alanda Kaçak Kazı Yapıldı

KAÇAK KAZI YAPAN ÜÇ KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yer alan ormanlık alanda izinsiz kazı yapan üç kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gece saatlerinde alınan bir ihbar doğrultusunda harekete geçen jandarma, Sazoba Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda F.Y. (47), R.T. (40) ve A.İ.G. (62) isimli şahısların ormidaki izinsiz kazı yaptıklarını belirledi.

OLAY YERİNDEN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon sırasında, yakalanan şahısların yanında kazıda kullanılan bir dizi malzeme bulundu. Bu malzemeler arasında bir jeneratör, bir hilti, bir yeraltı görüntüleme cihazı, bir matkap, bir dedektör ve çeşitli kazı araçları yer aldı. Gözaltına alınan şahısların, jandarmadaki sorgulamalarının ardından adli mercilere sevk edileceği ifade edildi.