Akhisar’da Otomobil Menfeze Savruldu

KAZA SAAT 16.40’TA MEYDANA GELDİ

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bir otomobil menfeze savruldu. Bu talihsiz kazada 12 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı. Kaza, Akhisar-Sındırgı Karayolu üzerindeki Başlamış Mahallesi Dikmendağı mevkiinde meydana geldi.

KAZANIN SEBEBİ DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBI

Olayın detaylarına göre, Sındırgı yönünden Akhisar istikametine doğru seyreden E.V. yönetimindeki 35 NEN 35 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki menfeze savruldu. Meydana gelen tek taraflı kazada, sürücü E.V. ile yolcu olarak bulunan baba M.A.V. yaralanırken, araçta bulunan 12 yaşındaki kızları Şimal V. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CENAZE VE İNCELEME SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.