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Akhisar’da Tarihi Eser Operasyonu

JANDARMA OPERASYONU

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda jandarma ekipleri, bir şahsın evinde 160 tarihi sikke ile 35 adet tarihi obje buldu. Bu işlem, Kültür ve Tabiat Varlığı Kanununa muhalefet eden olaylarla mücadele çalışmaları kapsamında yapıldı. Akhisar’da yaşayan O.P. isimli kişinin, sahip olduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı.

TARİHİ ESERLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, O.P.’nin evine düzenledikleri operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 160 sikke ile 35 obje ele geçirdi. Yapılan işlemler sonucunda, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatları doğrultusunda şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı bilgisi verildi.

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