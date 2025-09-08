Akhisar’da Trafik Kazası Meydana Geldi

OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLADI, ZİNCİRLEME KAZA OLDU

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, seyir halindeki otomobilin lastiğinin patlaması sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bu olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralanıyor. Kaza, saat 13.50 sıralarında İzmir-Balıkesir Karayolu’nda gerçekleşti. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Vedat Kıyçak (49) yönetimindeki 33 ACD 60 plakalı otomobilin lastiği patladı. Araç kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Süleyman Fevzi Akdoğan (55) tarafından kullanılan 45 NS 929 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Kıyçak’ın aracı, aynı yönde ilerleyen Semih Cangül (26) yönetimindeki 45 AEU 143 plakalı araca da vurdu. Kazaya karışan 45 NS 929 plakalı otomobil ise karşı şeride savrularak Şans Emekli’nin kullandığı 45 FB 292 plakalı araca çarptı. Bu esnada kazayı fark eden Mustafa Özgeç (60) yönetimindeki 16 BSY 377 plakalı otomobil de bariyerlere vurarak durdu.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada, 33 ACD 60 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melek Kıyçak, olay yerinde yaşamını yitiriyor. Aynı araçta bulunan kızı Büşra Kıyçak ile sürücü Vedat Kıyçak hafif yaralanıyor. Ayrıca, 45 AEU 143 plakalı otomobilin sürücüsü Semih Cangül ve yolcusu Mehmet Cangül de yaralanıyor. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.

TRAFİK AKIŞI UZUN SÜRE AKSADI

Kazanın hemen ardından bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından İzmir-Balıkesir Karayolu’ndaki trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlanıyor. Olayla ilgili olarak Akhisar Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılıyor.