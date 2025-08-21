Haberler

Akhisar’da Traktör Kazası Meydana Geldi

KAZA NEDENİYLE BİR CAN KAYBI VE YARALI VAR

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gerçekleşen bir traktör kazası sonucunda Mehmet Gencer hayatını kaybederken, torunu ciddi şekilde yaralandı. Olay, Akhisar’a bağlı Hanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 60 yaşındaki Mehmet Gencer’in kullandığı traktör, sürücünün anlık dikkatsizliği sebebiyle yolun sağ tarafındaki dere yatağına devrildi.

KAZADA YAŞANANLAR

Kaza neticesinde, Mehmet Gencer traktörün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Traktörde dedesiyle aynı ismi taşıyan 10 yaşındaki torunu Mehmet Gencer ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Akhisar Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Zeynep Yıldız, Çubuk’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların projelerdeki rolünü vurguladı ve gastronomi kursunda tarımsal üretimin ve kültürel değerlerin önemini belirtti.
Haberler

Edirne Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Ziyaret Etti

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarının karşılanacağına söz verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.