Akhisar’da Traktör Kazası Meydana Geldi

KAZA NEDENİYLE BİR CAN KAYBI VE YARALI VAR

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gerçekleşen bir traktör kazası sonucunda Mehmet Gencer hayatını kaybederken, torunu ciddi şekilde yaralandı. Olay, Akhisar’a bağlı Hanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 60 yaşındaki Mehmet Gencer’in kullandığı traktör, sürücünün anlık dikkatsizliği sebebiyle yolun sağ tarafındaki dere yatağına devrildi.

KAZADA YAŞANANLAR

Kaza neticesinde, Mehmet Gencer traktörün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Traktörde dedesiyle aynı ismi taşıyan 10 yaşındaki torunu Mehmet Gencer ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Akhisar Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.