Akhisar’da Traktör Kazası Oluyor

KAZANIN DETAYLARI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir traktör kazası sonucunda Mehmet Gencer yaşamını yitirirken, torunu ağır yaralandı. Kaza, Akhisar’a bağlı Hanpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. 60 yaşındaki Mehmet Gencer, kullandığı traktörle ilerlerken dikkatsizlik sebebiyle aracın yolun sağ tarafındaki dere yatağına devrilmesine sebep oldu.

YAŞANAN TRAJEDİ

Kazanın sonucunda Mehmet Gencer, traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde yolcu konumunda bulunan 10 yaşındaki torunu Mehmet Gencer, dedesiyle aynı ismi taşıyor. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Akhisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

ÖNEMLİ

