Akhisar’da Traktör Kazasında Sürücü Öldü

TRAJİK KAZA VE HAYAT KAYBI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir traktör devrildi. Olay sonucunda traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Akhisar’a bağlı Süleymanköy Mahallesi’nde meydana gelen kaza, saat 18.40 sıralarında gerçekleşti. Cevat Ercan (63), kendisine ait 45 YP 023 plakalı traktör ile zeytin tarlasını sürerken, henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörün kontrolünü kaybetti.

KAZA ANI VE İLK MÜDAHALE

Eğimi olan arazide devrilen traktörün altında kalan Cevat Ercan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ercan’ın durumunu kontrol etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, maalesef Cevat Ercan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gerekli yasal süreçlerin ardından Ercan’ın cenazesi, otopsi için Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Traktörün devrilme nedenine dair teknik incelemelerin devam ettiği bilgisi verildi. Olay ile ilgili gelişmeler ve detaylar, bölgedeki yetkililer tarafından takip ediliyor.