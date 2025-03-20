Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonu: 48 Bin Hap Ele Geçirildi

AKHİSAR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Akhisar’da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yüksek miktarda sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan dört kişiden üçü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik başarılı bir sokak operasyonu gerçekleştirdi.

TEKNİK TAKİP VE ARAMA

Emsallerinin aksine, ekipler yaptıkları teknik takip ve saha çalışmaları sonucu 35 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta bulunan U.G. (38) isimli şahsın üzerinden toplam 48 bin 781 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bu gelişmenin ardından, emniyet güçleri operasyonu genişletti ve U.G. ile bağlantılı olduğu belirlenen üç kişiyi daha gözaltına aldı. U.G. ile beraber hareket eden E.S. (43), B.A. (22) ve G.K. (22) isimli şahıslar emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

ADLİ MERCİLERDEKİ İŞLEMLER

Şüpheliler, işlemleri için Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve ardından adliyeye sevk edildi. Adli merciler, U.G. (38), B.A. (22) ve G.K. (22) isimli kişileri tutuklayarak cezaevine gönderdi. E.S. (43) isimli kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.