Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYGULANAN OPERASYONDAN SONUÇ

Manisa’nın Akhisar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda birçok uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Bu olay neticesinde bir kişi adli makamlarca tutuklanıyor. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele için harekete geçti.

ŞÜPHELİLER ÜZERİNDEN İŞLEM

İki sokak satıcısının sorgulanması sonucunda, uyuşturucu maddeleri E.A.’dan temin ettikleri bilgisine ulaşılıyor. Bu bilgiler üzerine ekipler, E.A.’nın ikametine baskın yapıyor. Yapılan operasyonda toplam 71,21 gram bonzai, 27 adet sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği düşünülen 25 bin 795 lira nakit para ele geçiriliyor.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan E.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Bu operasyon, uyuşturucu ticareti ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.