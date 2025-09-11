Haberler

Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonu sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi adli makamlarca tutuklandı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin yerini tespit etti.

SOKAK SATILICILARINDAN BAĞLANTI

İki sokak satıcısının sorgusunda, uyuşturucu maddeleri E.A.’dan aldıkları bilgisi üzerine ekipler E.A.’nın ikametine baskın yaptı. Bu operasyonda, toplamda 71,21 gram bonzai, 27 adet sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 795 lira nakit para ele geçirildi.

E.A. TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.A., gerekli işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akhisar’daki bu narkotik operasyonu, uyuşturucu suçlarına karşı yürütülen mücadele kapsamında önemli bir adım teşkil ediyor.

