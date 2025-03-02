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Akhisar’da Yangın: 3 Yaşındaki Çocuk Öldü

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YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki bir evde meydana gelen yangında 3 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Hacıishak Mahallesi 135. Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın hızla yayıldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarlar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra evde 3 yaşındaki Günay Bilgen isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yangın esnasında çocuğun evde yalnız olduğu bildirildi. Yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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