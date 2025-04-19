Akhisar Spor Kulübü, Türkiye Kupası’nda Başarı Gösterdi

BAŞARI DOLU YARIŞMA

Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri, Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışmaları’nda başarılar elde ederek kürsüde yer aldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli etkinlik, 18-20 Nisan tarihlerinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştiriliyor.

İLK GÜNDEKİ BAŞARILAR

Yarışların ilk günü olan 18 Nisan’da, U13 Kadınlar zamana karşı yarışmasında Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Hilal Kaymaz üçüncülük elde etti. Aynı kategoride Miray Akcan dördüncü, Elif Mira Şahin ise yedinci oldu. U13 Erkekler kategorisinde Şerafettin Kaan Umut 22’nci, Bedirhan Kamil Karataş 25’inci ve Berkay İlikhan 27’inci sırayı aldı. U11 Erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin de 5’inci olarak yarışmayı tamamladı.

İKİNCİ GÜNDEKİ BAŞARILAR

Yarışların ikinci günü 19 Nisan’da, U13 kadınlar puanlı yol yarışmasında Hilal Kaymaz 2’nci, Miray Akcan ise 4’üncü oldu. U13 Erkekler Kategorisinde Akhisar İlçe Spor Kulübü, takım olarak 2’nci sırayı elde etti. U11 Erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin de 3’üncü olarak önemli bir başarı gösterdi. Yarışlarını tamamlayan bisikletçiler, ilçelerine döndü.