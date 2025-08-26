Akhmetshina, Eşini Bıçaklamaktan Tutuklandı

Olayın Gelişimi

ANTALYA’da, tartışma yaşadığı Rus eşi Aısylu Akhmetshina (57) tarafından bıçaklanan Osman Karayel (51), hastaneye gitmeden ağabeyi Ali Karayel’in yanında kalmaya gitti. 3 gün sonra yaşamını yitiren Osman Karayel’in vücudunda bulunan kesi izlerinin fark edilmesi üzerine başlatılan araştırma sonucunda Aısylu Akhmetshina gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, 23 Ağustos akşamı saat 23.00 sularında gerçekleşti. Tartışmanın ardından Osman Karayel, Muratpaşa ilçesindeki pansiyonda konaklayan ağabeyi Ali Karayel’in yanına taşındı.

Ağabeyin Durumu Fark Etmesi

Cumartesi günü saat 22.00 sularında markete giden Ali Karayel, pansiyona döndüğünde kardeşini odada bulamayınca etrafa bakmaya başladı. Koridorda bulunan tuvalette kardeşi Osman Karayel’in hareketsiz olduğunu gören Ali Karayel, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman Karayel’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Osman Karayel’in karın bölgesinde birkaç gün öncesine ait olduğu değerlendirilen 3 santimlik bir kesi yarası olduğu belirlendi.

Olası Saldırı ve Gözaltı Süreci

Osman Karayel’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Araştırmalarda, Karayel’in ölmeden üç gün önce Baraj Mahallesi’nde, boşanma aşamasında olduğu Aısylu Akhmetshina ile tartışma yaşadığı ve sonrasında bıçaklandığı tespit edildi. Karayel’in kimseye haber vermeden evden çıkarak ağabeyinin yanına gittiği, pansiyona girmeden önce karnını tuttuğu belgelendi. Ayrıca, Osman Karayel’in durumu ağabeyine ilettiği, fakat hastaneye gitmeyi reddettiği öğrenildi.

Açıklamalar ve Tutuklama Süreci

Ekipler, Baraj Mahallesi’ndeki eve giderek Aısylu Akhmetshina’yı gözaltına aldı ve suç aleti bıçağa el konuldu. İfadesi alınan Aısylu Akhmetshina, basın mensuplarının “Eşinizi siz mi bıçakladınız?” sorusuna yanıt vermedi. Akhmetshina, ifadesinde, “Senelerdir beni darbediyordu. O gün geldiğinde tartıştık. Elimde bıçakla kendimi savunmak isterken ona geldi. Bilinçli ve isteyerek yapmadım” diyerek kendini savundu. Aakhmetshina, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı.