Akıl alır gibi değil: 390 bin TL’lik vurgun!

İstanbul Adliyesi’nde görevli bir memurun 390 bin TL’yi iç ettiği ortaya çıktı. Kadın memurun yerine gelen yeni vezne müdürü, bu durumu hiç gecikmeden tutanak altına aldı. Bu durumun ardından başsavcılık, hemen soruşturma başlattı.

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki veznelerden sorumlu müdürün değişiminden sonra büyük bir hırsızlık olayı ortaya çıktı.

Yeni gelen müdürün kasalarda sayım yapmak istemesinin ardından 1 çocuk annesi memur Göksenin Sezgin’in kasasından 390 bin TL açık çıktı. Vezne müdürü olayla ilgili hemen tutanak tutarak başsavcılığı bilgilendirdi. Başsavcılık da durumu adliye polisine bildirerek Sezgin’in gözaltına alınması talimatı verdi.

MASADA GÖZALTI

Polisler vezneye giderek Göksenin Sezgin’i masasında gözaltına aldı. Yıllardır görev yaptığı adliyede bu kez şüpheli olarak savcı karşısına çıkan Sezgin suçunu itiraf ederek, “Bir hata yaptım. Zararı karşılamaya hazırım” dedi. İfadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Sezgin, “zimmet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önceki günlerde hakkında iddianame hazırlanan Sezgin’in, “görevi nedeniyle kendisine devredilen malı zimmetine geçirme” suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Evini satarak kasada açık çıkan miktarı ödeyen Sezgin’in tahliye talebi reddedildi.