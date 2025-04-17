Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISIYLA DÜZENLENEN TURNUVA

Kütahya’nın Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilk ve ortaokullar arasında akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenliyor. Bu organizasyon, akıl ve zeka oyunları il turnuvasına katılacak ilçe şampiyonlarını belirlemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Turnuva, Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde 24 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

İLKOKUL VE ORTAOKULDAKİ ŞAMPİYONLAR

Turnuvanın sonucunda, ilkokullar arası Equilibrio oyununda Ayşe Mina Akpınar (Atatürk İlkokulu), Pentago oyununda Nursena Matyar (Atatürk İlkokulu), Küre oyununda Burak Danış (Cumhuriyet İlkokulu), Abluka oyununda Beray Değirmenci (Atatürk İlkokulu) ve motif oyununda Halil Tutak (Atatürk İlkokulu) birinci oldu. Ortaokul kategorisinde ise Abluka oyununda Mehmet Kaan Ünal (Kutluhallar Ortaokulu), Küre oyununda Toprak Ege Coşkuner (Şehitler Ortaokulu), Pentago oyununda Sude Akpınar (Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu), Kulami oyununda Mustafa Eymen Keleş (Şehitler Ortaokulu) ve Mangala oyununda Berat Tosun (Hisarcık İmam Hatip Lisesi) birincilik elde etti.

IL TURNUVASINA HAZIRLIK

Birincilik kazanan öğrenciler, 26 Nisan 2025 tarihinde Kütahya’da yapılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası’nda ilçelerini temsil edecekler. Turnuva, öğrencilerin zeka becerilerini geliştirmeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor.