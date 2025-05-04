Akıllı Bastonlar Gazilere Verildi

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NIN DESTEK PROGRAMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen akıllı bastonlar, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen bir programla gazilere teslim edildi. Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan’ın katılımıyla gerçekleştirilen bu teslim töreninde, görme engelli gazilere teknolojik özelliklere sahip bastonlar hediye edildi.

AKILLI BASTONLARIN ÖZELLİKLERİ

Söz konusu akıllı bastonlar; yön bulma, engel algılama ve titreşimle uyarı gibi birçok gelişmiş özellik taşıyarak kullanıcıların günlük yaşamlarını daha güvenli ve bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı oluyor. Kaymakam Akpınar, gazilere yönelik her türlü destek ve hizmetin devletin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayarak, “Gazilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına bu tür teknolojik desteklerin devam edeceğini ifade etmek isterim. Onlar, vatan uğruna büyük fedakarlıklar göstermiş kahramanlarımızdır” dedi.

İL MÜDÜRÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan ise, bakanlığın engelli bireylere ve gazilere sunduğu hizmetlerin her geçen gün arttığını belirtti. Gaziler ise kendilerine sunulan bu anlamlı desteğe teşekkür ederek, akıllı bastonların günlük yaşamda önemli kolaylıklar sağlayacağını dile getirdi.